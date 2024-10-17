Кузьмичёв: «Глушенков — очень удачный трансфер для «Зенита»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Специалист заявил, что с Глушенковым в составе «Зенит» выглядит солиднее, чем без него.

«Глушенков — тот игрок, который способен решить эпизод в одиночку. Это очень удачный трансфер для «Зенита», — приводит слова Кузьмичёва портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Глушенков появился на поле в десяти встречах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором одного ассиста.

Напомним, на данный момент Глушенков продолжает восстанавливаться после травмы и пропустит предстоящий матч против «Акрона».