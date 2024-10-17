Непомнящий: «Гуарирапе понадобится ещё время на адаптацию»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался про Сауля Гуарирапу. Нападающий перешёл в ЦСКА в минувшее летнее трансферное окно.

«Честно, пока нет мнения по поводу Гуарирапы. Ничего, кроме желания, старания и габаритов, не увидел в нём. Полагаю, это игрок не на сейчас, а на завтра. Ему понадобится ещё время на адаптацию», - делится Непомнящий для Legalbet.

Напомним, что Гуарирапа в этом сезоне провёл в РПЛ и Кубке России шесть матчей, но ни разу в них не отметился забитыми голами. Молодому венесуэльцу 21 год, в России он оказался зимой 2024 года, перейдя в «Сочи». В ЦСКА он конкурирует с Тамерланом Мусаевым.