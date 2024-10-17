Дядюн отреагировал на третье место «Зенита» в РПЛ

Экс-форвард казанского «Рубина» Владимир Дядюн поделился мнением о выступлении петербургского «Зенита» в первой половине сезона-2024/2025.
«Что удивляет в турнирной таблице? Ничего. «Зенит» не на первом месте - ну и? Сейчас прошёл только 11-й тур. Вопросов не возникает, всё впереди», - приводятся слова Владимира на страницах «РБ Спорта».
Напомним, что команда Сергея Семака шесть раз подряд становилась чемпионом Российской премьер-лиги. В текущем розыгрыше чемпионата страны петербургский клуб набрал 26 очков и занимает третье место после 11 туров. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на один балл.
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