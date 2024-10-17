Орлов отметил регресс в игре Клаудиньо

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами поделился мнением об игре бразильского хавбека «Зенита» Клаудиньо.

«По Клаудиньо вопросы. С ним происходит что-то непонятное. Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник провел десять поединков, отметившись двумя результативными передачами.

По итогам 11 туров чемпионата страны петербургский клуб с 26 баллами занимает третье место в турнирной таблице. «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.