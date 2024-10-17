Бывший игрок московского «Спартака» и сборной Ирландии Эйден Макгиди завершил карьеру в 38 лет. Об этом пишет Irish Independent, ссылаясь на слова футболиста.

Последним клубом Макгиди в карьере стал «Эр Юнайтед» из второго по силе дивизиона Шотландии. Ранее воспитанник «Селтика» выступал за «Спартак», с 2010 по 2014 годы, а также за «Эвертон», «Сандерленд» и ряд других клубов с Британских островов. Во время карьеры отличался своей универсальностью – мог ударить по воротам соперника как с правой, так и с левой ноги.

Сыграл за сборную Ирландии в 92 матчах во всех турнирах, забив в них пять голов.