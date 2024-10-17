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Глебов: «Хочется сыграть в Лиге чемпионов»

17 Октября 2024 • 17:27 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
1 4.90 X 3.90 2 1.75
19.10 14:00

Хавбек и капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о том, какие цели в карьере он ставит перед собой.

«Хочется сыграть в Лиге чемпионов. Надеюсь, скоро сборную допустят и тогда удастся сыграть на чемпионате мира или чемпионате Европы», — цитирует Глебова «РИА Новости Спорт».

В текущей кампании 25-летний полузащитник появился на поле в 15 играх с учетом всех турниров, в которых стал автором одного забитого гола.

Контракт Глебова с «Ростовом» будет действовать еще на протяжении четырех лет. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в восемь миллионов евро.

19 октября «Ростов» встретится на выезде с «Пари НН». Игра 12-го тура РПЛ должна будет стартовать в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов

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