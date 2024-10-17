Рахимов: «Даку не может постоянно играть на уколах»

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов поделился информацией о состоянии форварда команды Мирлинда Даку.

— Даку находится на лечении. Надо сделать так, чтобы он был здоров. Не может он постоянно играть на уколах, — цитирует Рахимова пресс-служба казанцев.

По словам тренера, постоянное присутствие боли влияет на футболиста в психологическом плане, игрок начинает нервничать.

В нынешнем сезоне 26-летний Даку принял участие в 11 играх чемпионата России, забил шесть голов и стал автором трех результативных передач.

Действующий контракт албанского форварда с «Рубином» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.