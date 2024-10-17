Глушаков предположил, как бы завершился матч сборных России и Медиалиги

Известный футболист Денис Глушаков дал комментарий по поводу возможного товарищеского матча между сборными России и Медиалиги. По мнению экс-капитана московского «Спартака», в такой игре серьёзной борьбы на футбольном поле не получилось бы.

«При всём уважении к футболистам Медиалиги, игроки сборной России намного сильнее. И результат в этом матче получился бы, как в игре с Кубой – разгром», - цитирует Глушакова Metaratings.

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Кубы проходил в ноябре 2023 года. Команда Валерия Карпина в тот вечер добилась крупной победы со счётом 8:0.