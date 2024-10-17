Аршавин: «Претендентом на титул будет не только «Зенит»

Бывший лидер «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин порассуждал о кандидатах на чемпионский титул в РПЛ.

«Мы видим, что не только «Зенит» претендует на титул. Есть команды, которые и в плане организации на поле, и за пределами футбольного поля выглядит достойно — это «Локомотив», «Краснодар». Потому они и выше», - говорит Аршавин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что перед 12 туром «Зенит» идёт на третьем месте с 26 баллами. Отставание от первого места составляет всего лишь один балл, делят первую строчку московский «Локомотив» и «Краснодар».

В ближайшем матче Премьер-лиги «Зенит» сыграет в гостях с «Акроном».