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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов ответил, пожмёт ли Дзюба руку Семаку

17 Октября 2024 • 16:50 Комментировать
Акрон
...
Зенит
1 8.00 X 4.90 2 1.40
Через 23 ч. 44 мин.

В пятницу в Российской премьер-лиге пройдёт матч между «Акроном» и «Зенитом». Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своими мыслями о том, пожмёт ли Артём Дзюба руку Сергею Семаку. В прошлый раз экс-игрок «Зенита» проигнорировал своего бывшего тренера.

«В последний раз не пожал. Не знаю... Мне кажется, тут ему надо быть уже мудрее. Всё уже в прошлом. Про Артёма же говорят, что он верующий человек. Значит, надо уметь прощать. Это самая сильная христианская черта», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт с «Акроном» Артём Дзюба подписал в сентябре. С тех пор нападающий провёл пять официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

Матч «Акрон» - «Зенит» стартует 18 октября в 18:00 по московскому времени.

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Зенит Геннадий Орлов Сергей Семак Артём Дзюба Акрон ещё теги

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