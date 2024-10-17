Орлов ответил, пожмёт ли Дзюба руку Семаку

В пятницу в Российской премьер-лиге пройдёт матч между «Акроном» и «Зенитом». Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своими мыслями о том, пожмёт ли Артём Дзюба руку Сергею Семаку. В прошлый раз экс-игрок «Зенита» проигнорировал своего бывшего тренера.

«В последний раз не пожал. Не знаю... Мне кажется, тут ему надо быть уже мудрее. Всё уже в прошлом. Про Артёма же говорят, что он верующий человек. Значит, надо уметь прощать. Это самая сильная христианская черта», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт с «Акроном» Артём Дзюба подписал в сентябре. С тех пор нападающий провёл пять официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

Матч «Акрон» - «Зенит» стартует 18 октября в 18:00 по московскому времени.