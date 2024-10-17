Солдатенков не уверен, что Мендес усилил «Крылья Советов»

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился комментарием о новичке команды Викторе Мендесе.

— Пока не могу уверенно сказать, усилил ли Мендес «Крылья» своим приходом или нет, потому что Виктор недавно присоединился к команде и пока не особо много игровой практики получает, — приводит слова Солдатенкова Legalbet.

Напомним, «Крылья Советов» арендовали Мендеса у ЦСКА. Под руководством Игоря Осинькина 25-летний чилиец провел пять матчей, в которых не смог записать на свой счет ни одного голевого балла.

20 октября «Крылья Советов» встретятся на выезде с «Оренбургом». Начало матча 12-го тура чемпионата России запланировано на 16:30 по московскому времени.