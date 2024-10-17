Орлов сравнил спартаковца Барко и зенитовца Вендела

На днях в прессе появилась информация о том, что в летнее трансферное окно на Эсекьеля Барко претендовал «Зенит», но «Спартак» всё-таки смог закрыть подписание аргентинца. Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, стал бы Барко игроком основного состава в питерской команде.

«А вот не факт, не уверен. Есть Глушенков, который скоро поправится и может играть не только на позиции инсайда справа, но и в центре поля. Есть Вендел. Он сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне. Аргентинец так в защите не действует», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги (26 очков), а «Спартак» - на шестой (19 очков). В ближайшем туре питерцы сыграют против «Акрона», а москвичи – против «Краснодара».