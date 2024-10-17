Орлов отметил прогресс Соболева в «Зените»

Знаменитый комментатор и болельщик петербургского «Зенита» Геннадий Орлов высказался о прогрессе летнего новичка клуба, Александра Соболева.

«Думаю, Соболев будет в основе [на матч с «Акроном»]. Александр приятно удивил в товарищеском матче с «Войводиной». Мы увидели иного Соболева! После игры с «Краснодаром» я говорил, что он игрок не для «Зенита». Приходится признать: он смог перестроился и адаптироваться к требованиям штаба», - говорит Орлов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что последние четыре года до перехода в «Зенит» Соболев был игроком московского «Спартака». Пока что в официальных матчах сезона за «Зенит» он оформил один гол и ассист, в рамках Кубка России.