Ровно 17 лет назад Россия обыграла Англию в «Лужниках»

Ровно 17 лет назад, 17 октября 2007 года, в «Лужниках» состоялся матч сборных России и Англии. Команды встречались в рамках отбора на чемпионат Европы – 2008. Англичане в тот вечер открыли счёт усилиями Уэйна Руни на 29-й минуте. Впрочем, во втором тайме более 80 тысяч зрителей были счастливы после дубля Романа Павлюченко – форвард забил на 69-й и 74-й минутах. В итоге Россия добилась победы со счётом 2:1.

В итоге сборная России пробилась на Евро-2008, а сборная Англии – нет. На том континентальном футбольном форуме под руководством Гуса Хиддинка российская национальна команда стара бронзовым призёром.

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