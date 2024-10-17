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Парфёнов хочет возглавить «Спартак»

17 Октября 2024 • 16:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.10 X 3.65 2 3.50
19.10 16:30

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов признался, что в будущем хочет возглавить «красно-белых». 

«Конечно, хочется когда‑нибудь возглавить «Спартак». Этого хочет любой бывший футболист, который относился к этой команде», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

Напомним, Парфёнов выступал за «Спартак» с 1998 по 2006 год. В настоящее время экс-защитник столичного клуба является тренером, но находится без работы. Летом он покинул казахстанский «Актобе», который возглавлял с декабря 2023 года.

Стоит сказать, что сейчас «Спартак» возглавляет сербский специалист Деян Станкович. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года.

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Спартак Москва Дмитрий Парфёнов

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