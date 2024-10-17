Якупова – о Глушенкове: «Интервью у него, конечно, необычные, но он крутой игрок»

Полузащитник женской команды «Зенита» Лина Якупова высказалась о Максиме Глушенкове, летнем новичке мужской команды питерского топ-клуба.

«Интервью у него, конечно, необычные, но и на поле он доказывает, что крутой игрок. Пришел — сразу семь голов забил, все разные. Прийти в сильнейший клуб страны, где играют очень крутые легионеры, и так проявиться - это сильно», - делится Якупова с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Глушенков этой осенью страдает от травм. Сначала он лечил перелом руки, теперь залечивает бедро. Однако в тех матчах, которые он сыграл, ему удалось забить девять голов и оформить один ассист.