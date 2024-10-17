Шикунов оценил шансы «Акрона» отнять очки у «Зенита»

Футбольный функционер Александр Шикунов поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата России «Акрон» - «Зенит».

По мнению специалиста, в этой игре отлично может себя проявить форвард «Акрона» Артём Дзюба, выступавший ранее за «сине-бело-голубых». При этом Шикунов считает, что хозяева не смогут набрать очки в предстоящем матче.

— У «Акрона» нет шансов забрать очки у «Зенита», хотя все бывает, ведь это футбол. Если брать составы команд, это несравнимые вещи, — цитирует Шикунова «Чемпионат».

Матч 12-го тура Российской премьер-лиги между «Акроном» и «Зенитом» пройдет завтра, 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.