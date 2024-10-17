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Зобнин охарактеризовал «Краснодар» парой предложений

17 Октября 2024 • 16:09 Комментировать

Один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин охарактеризовал «Краснодар». «Быки» - грядущие соперники «красно-белых» в рамках Премьер-лиги.

«Это яркая команда, с хорошими и качественными игроками, в составе у них Джон Кордоба, который может зацепиться за мяч, забить. «Быки» не проигрывают, у нас же бывают победы и поражения. Надеюсь, порадуем болельщиков», - делится Зобнин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что пока за 11 туров «Краснодар» ни разу не проиграл. У клуба 27 очков и первое место таблицы РПЛ, столько же баллов у «Локомотива».

Игра «Спартак» - «Краснодар» состоится 19 октября в субботу в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
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