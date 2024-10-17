Глушаков признался, что хочет возглавить «Спартак» и привести к чемпионству

Бывший полузащитник и капитан столичного «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, какую команду он хотел бы возглавить в будущем.

«Хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал со мной, как с главным тренером», — приводит слова Глушакова портал «РБ Спорт».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За это время он вместе с командой стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок страны.

В настоящий момент 37-летний полузащитник играет в Медийной футбольной лиге. Повесить бутсы на гвоздь Глушаков планирует уже в конце нынешнего сезона.