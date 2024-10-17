«Зенит» или «Спартак»: Глебов назвал самый популярный клуб России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, какой клуб является наиболее популярным в России. Глебов назвал «Зенит» и «Спартак», но после этого футболиста попросили сделать между ними выбор.

«Не знаю, правда или нет, но, как мне кажется, на «Спартак» ходят везде, где бы он ни играл. Значит, «Спартак», - цитирует Глебова «РИА Новости».

В сезоне 2024/2025 Данил Глебов провёл за «Ростов» 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол. Команда Валерия Карпина на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В одиннадцати турах команда набрала 12 очков.