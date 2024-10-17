Тренер сборной России Кафанов оценил перспективы Агкацева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, смог ли голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заменить Матвея Сафонова.

Напомним, в летнее трансферное окно Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ», а место первого номера в кубанском клубе досталось Агкацеву.

«Безусловно! Он показывает больше, чем от него ожидали многие. Стас очень долго ждал этого момента», — цитирует Кафанова Metaratings.

По мнению тренера, в будущем Агкацев сможет дорасти до такого же высокого уровня, как Сафонов.

В этом сезоне 22-летний Агкацев провел 14 матчей во всех турнирах, пропустил девять мячей и девять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.