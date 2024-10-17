Ледяхов ответил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Краснодар»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос, за счёт чего «красно-белые» могут одолеть «Краснодар».

По мнению эксперта, пауза на матчи сборных всегда положительно сказывается на командах, ведь есть время решить свои проблемы.

— «Спартак» может обыграть за счет Барко, если он будет неплохо выглядеть, за счет Бонгонды, — заявил Ледяхов «Чемпионату».

Кроме того, «Спартаку» нужно дисциплинированно сыграть в обороне, исключив ошибки, которые были в прошлых играх, подчеркнул Ледяхов.

Встреча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 19 октября, начало — в 16:30 по мск.