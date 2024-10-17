Мостовой отреагировал на возможный приезд Гвардиолы в Россию

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном приезде в Россию главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Ранее стало известно, что испанского специалиста пригласили в РФС вести тренерские курсы.

«Если приедет — поеду тоже поздороваюсь с ним. Повспоминаем как играли друг против друга. Смотрю на такое приглашение положительно», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, на данный момент Мостовой проходит обучение в тренерской Академии Российского футбольного союза.

Стоит сказать, что действующий контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает следующим летом и, возможно, не будет продлен.