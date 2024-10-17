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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначен судья на матч «Спартак» - «Краснодар»

17 Октября 2024 • 14:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.10 X 3.65 2 3.50
19.10 16:30

Пауза на матчи сборных завершается, и впереди матчи двенадцатого тура Российской премьер-лиги. Центральным в ближайшем туре будет поединок между «Спартаком» и «Краснодаром». На эту игру была назначена судейская бригада Кирилла Левникова. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

В случае необходимости Кирилл Левников будет получать информацию от Василия Казарцева (ВАР), которому будет помогать Андрей Фисенко (АВАР).

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт в субботу, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Спартак Москва Краснодар Кирилл Левников Василий Казарцев ещё теги

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