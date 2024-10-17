Назначен судья на матч «Спартак» - «Краснодар»

Пауза на матчи сборных завершается, и впереди матчи двенадцатого тура Российской премьер-лиги. Центральным в ближайшем туре будет поединок между «Спартаком» и «Краснодаром». На эту игру была назначена судейская бригада Кирилла Левникова. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

В случае необходимости Кирилл Левников будет получать информацию от Василия Казарцева (ВАР), которому будет помогать Андрей Фисенко (АВАР).

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт в субботу, 19 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.