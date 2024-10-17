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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гвардиола ответил на предложение из России

17 Октября 2024 • 14:43 Комментировать

Сергей Овчинников, который в академии Российского футбольного союза возглавляет отдел подготовки тренеров, дал комментарий по поводу Хосепа Гвардиолы. По словам Овчинникова, тренера «Манчестер Сити» пригласили вести тренерские курсы.

«Очень хотели пригласить Гвардиолу. Мы вышли на него, разговаривали по этому поводу, но в силу определённых обстоятельств он сказал, что сейчас не время, а потом с удовольствием сделает это. Он уже согласился. Рано или поздно это произойдёт», - цитирует Овчинникова Sport24.

В то же время Овчинников отметил, что Российский футбольный союз также связывался с такими известными специалистами, как Арсен Венгер и Томас Тухель.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Действующий контракт испанского специалиста с топ-клубом Англии рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола РФС Сергей Овчинников ещё теги
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