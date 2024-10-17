Алекс Фергюсон получил предложение из России

На днях в прессе появилось несколько новостей об Алексе Фергюсоне. Сначала сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался платить шотландцу за работу послом, а позже – о запрете для сэра Алекса на посещение раздевалки.

Теперь Фергюсон получил предложение из России. Шотландцу предлагают возглавить тактическую лабораторию Sports.ru. В числе прочего экс-тренеру «Манчестер Юнайтед» предлагают аренду квартиры в Москве с видом на стадион «Лужники». На этой арене сэр Алекс выиграл с «красными дьяволами» трофей Лиги чемпионов 2008 году. В том финале «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» по пенальти.