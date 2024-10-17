Футбольный эксперт Владимир Гранат в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о гонке лидеров РПЛ и ближайшем матче тура «Спартак» - «Краснодар».

- Перед возобновлением чемпионата таблица приобрела такой вид, что три команды: «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» - идут с отрывом перед следующей тройкой: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Как долго будет сохраняться такой расклад?

- Уже после следующего тура картина может поменяться. «Краснодар» играет со «Спартаком», и если хозяева выиграют, то подтянутся к южанам. Но, если победят «быки», то еще больше оторвутся от «красно-белых».

- Год назад отрыв «Краснодара», который лидировал после одиннадцати туров, составлял семь очков от «Зенита». Но первыми в итоге стали питерцы. Для вас все-таки есть интрига в борьбе за первое место, или «Зенит» возьмет свое?

- В любом случае интрига есть. Хотелось бы, чтобы она была дольше и больше клубов было задействовано в ней. Если в прошлом сезоне было три реальных претендента на золото, то сейчас больше команд могут спокойно бороться за чемпионство.

- У нынешнего «Локомотива» наименьшие шансы из этой тройки на золото?

- Пока сложно считать шансы. Многое будет зависеть от того, как команды будут играть после зимней паузы. Сейчас «Краснодар» на ходу. «Локомотив» тоже, но там молодая команда. Ну а стабильности «Зенита» в последние годы можно только позавидовать. Победный дух, сейчас есть только у питерцев. И это их преимущество.

- Что скажете о второй тройке: «Динамо», «Спартаке» и ЦСКА?

- «Динамо» немного разбалансировано – идет большой перекос в сторону атаки. В обороне команда Лички не так хорошо заиграет. А у «Спартака» и ЦСКА новые тренеры, которым необходимо время. Хотя за такой недолгий строк по их работе уже видно, чего они хотят от своих команд.

- Кто-то из второй тройки сможет претендовать на золото или уже нет?

- Им будет тяжело. Хотя на дистанции все может случиться.

Реклама

- В субботу пройдет матч тура. В чем «Спартак» сильнее «Краснодара»?

- Считаю, что шансы на победу равные. Хотя «Спартак» иногда лихорадит, а победной серии «Краснодара» можно только позавидовать. Команда на ходу. Матч со «Спартаком» будет проверкой для южан, потому что москвичи играют высоко и будут прессинговать. У команды Мусаева не будет легкой жизни в предстоящем матче. Исходя из таблицы, «Спартак» должен подтягиваться к «быкам», если хочет бороться за медали.

- Вы сказали, что шансы равны, но со стороны кажется, что оборона москвичей не так сильна, а в вот у южан линия нападения впечатляет.

- Кордоба уезжал на матчи сборной, а это не просто. Ему нужен отдых. Полноценная работа в команде приносит больше пользы, чем отлучки в сборную. А в игре «Спартака» все равно прослеживается какой-то баланс. Ребята все вместе пытаются атаковать и вместе обороняются. Так что меня не удивит любой исход этого матча.

Елена Григорьевская