Наумов рассказал, почему «Зенит» уже в этом туре может вернуть себе лидерство

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о гонке лидеров РПЛ и ближайшем матче тура «Спартак» - «Краснодар».

- Перед возобновлением чемпионата таблица приобрела своеобразный вид. Три команды: «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» - идут с отрывом перед следующей тройкой: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Как долго будет сохраняться такая картина?

- Многое не поменяется в ближайшее время, за исключением того, что «Зенит» снова станет первым. Все-таки «Краснодар» и «Локомотив» еще могут допускать оплошности с командами среднего уровня. А «Зенит» это уже исключит и максимально постарается взять очки с середняками. Что касается «железнодорожников» и «быков», могут быть потеря очков в ближайшем туре, и тогда команда Семака опять станет первой.

- То есть вы считаете, что «Спартак» отберет очки у «Краснодара» в этом туре?

- Да. По крайней мере, вничью они сыграть могут. Это будет сложная встреча для южан. У «красно-белых» уже заканчивается поиск оптимального состава и игра стабилизируется, а это значит, что «Спартак» будет выглядеть гораздо лучше.

- Какие у него есть преимущества перед командой Мусаева?

- Тактическая схема, которую он выстаивает, и желание пополнить очковый запас, который его не устраивает. «Спартак» играет последние матчи с большим желанием, даже если они получаются неудачными. Видно, что у ребят горят глаза, что тренеры умеют настраивать футболистов. Станкович очень активен на бровке. Поэтому хозяева должны как минимум зацепить ничью.

- Год назад «Краснодар» лидировал после одиннадцати туров, и его преимущество составляло семь очков от «Зенита». А первыми стали питерцы. Для вас все-таки есть интрига в борьбе за первое место, или «Зенит» возьмет свое?

- Нет впечатления интриги. На протяжении трех последних лет я все время говорю, что первое место уже определено, потому что «Зенит» на голову выше остальных по стабильности состава, по длинной скамейке, по организационным моментам. У команды прекрасный стадион, огромная армия болельщиков. Все это положительно влияет на игру. Конечно, у «Зенита» сейчас есть проблемы, потому что имеются травмированные, в частности Глушенков, на которого Семак делал ставку. Но команда выйдет из этого положения. В последних встречах великолепно выглядит Ерохин. «Зенит» более стабилен, чем конкуренты, и он не упустит первое место в этом сезоне.

- Что скажете о второй тройке: «Динамо», «Спартак» и ЦСКА?

- У динамовцев явный спад. Не дай бог, Личка «поплывет». Это будет очень плохо. После травмы форму набирает Лаксальт, и «Динамо» должно поправить свое положение. Пока слабо выглядит Тюкавин. Он потерялся. Не знаю, что на него повлияло, но ему требуется какой-то отдых. Если Личка пойдет на то, чтобы его заменить другим форвардом, для Константина это будет полезно. Пока у него игра не идет, и это сильно сказывается на команде.

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- Какое впечатление производит ЦСКА, и на что «армейцы» могут претендовать?

- Мы знаем Николича, как сильного и опытного тренера, но пока игра у команды не стройная. Она часто рассыпается на отдельные моменты, когда ЦСКА проваливается. Это неприемлемо для лидера чемпионата. Если клуб хочет бороться за тройку, это надо исключить. Нужна более ровная и стабильная игра. Сейчас травму получил Файзуллаев, и это большой минус. Этот факт может повилять на результаты. За пятерку ЦСКА, конечно, поборется, но не думаю, что он попадет в тройку.

- Многие эксперты считают, что команда Николича по игре не лучше, чем Федотова. Вы думаете так же?

- Быстро ждать улучшения не приходится, потому что Николич играет в другой футбол. Нужна перестройка, время, чтобы убедить футболистов играть по-другому, нежели раньше. Пока не стоит предъявлять претензии Николичу. Он своего добьется. Уже какие-то проблески его игры присутствуют. Он делает команду более сильной, нежели она была при Федотове.

Елена Григорьевская