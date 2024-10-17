Лепёхин: «Дзюба может забить «Зениту»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин дал комментарий в преддверии поединка между тольяттинским «Акроном» и «сине-бело-голубыми» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Не думаю, что «Зенит» является объектом раздражения для Дзюбы. Верю, что Артём может забить. Он обладает качествами, которые даже в таком возрасте позволяют забивать мячи», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Акрона» и «Зенита» состоится в пятницу, 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей строчке. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.