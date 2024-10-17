Глушаков ответил, хочет ли на стажировку в «Спартак»

Известный российский футболист Денис Глушаков рассказал, хочет ли пройти стажировку в московском «Спартаке».

«Все возможно, но пока не задумываюсь, что надо идти к Станковичу или кому‑то еще. Вижу себя тренером, хочу попробовать, а дальше будет видно», - приводит слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в октябре опытный футболист подписал договор с медийным клубом СКА (Ростов-на-Дону). При этом у него есть действующее соглашение с подмосковными «Химками».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 37-летний хавбек провел пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.