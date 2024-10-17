Глушаков ответил, является ли Россия футбольной страной

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, считает ли Россию футбольной страной.
«Конечно! Если бы у нас было плохо, тогда не было бы футбола, клубов, сборной и матчей. А у нас есть интерес к футболу», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги команды провели 11 туров. Первое место с 27 баллами занимает «Краснодар», а на второй строчке с аналогичным количеством очков находится «Локомотив». Топ-3 замыкает петербургский «Зенит», набравший 26 баллов.
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