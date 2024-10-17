Родригао оценил возможный матч сборной России против бразильцев РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Родригао оценил возможную организацию товарищеского поединка между национальной командой России и сборной бразильцев РПЛ.
«Это был бы особенный опыт для меня. Уверен, если такой матч состоится, то это будет замечательная игра. Она пройдет на самом высоком уровне», - передает слова бразильского футболиста телеканал «Матч ТВ».
В октябре национальная команда России провела тренировочный сбор без товарищеских поединков. Последний спарринг подопечные Валерия Карпина сыграли в начале сентября против Вьетнама. Российские футболисты одержали уверенную победу со счетом 3:0.
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