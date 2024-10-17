Полузащитник «Ростова» Глебов высказался о судействе в РПЛ

Хавбек «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о работе судей на матчах Российской премьер-лиги.
«Как бы описал судейство? Непонятно, неоднозначно, странно. Нужен ли VAR? Не знаю, на самом деле, хуже или лучше с ним. Давайте не будем об этом говорить», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».
После 11 туров чемпионата России «Ростов» набрал 12 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги подопечные Валерия Карпина на выезде померяются силами с «Пари НН». Встреча состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в субботу, 19 октября.
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