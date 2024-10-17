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В «Чертаново» отреагировали на новость о переходе игрока команды в «Барселону»

17 Октября 2024 • 11:46 Комментировать

Пресс-служба женского ФК «Чертаново» прокомментировала новость о потенциальном трансфере Яны Свистуновой в каталонскую «Барселону». Ранее эта информация появилась в российской прессе.

«Информации о переходе Яны Свистуновой из «Чертаново» в «Барселону» можно верить», - передает слова представителей московского клуба «Чемпионат».

В нынешнем сезоне женской Суперлиги 18-летняя футболистка провела 13 поединков, в которых отметилась четырьмя забитыми мячами.

«Чертаново» находится на 11-й позиции в таблице российской Суперлиги. Команда набрала 12 балов после 18 сыгранных поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона (женщины) Яна Свистунова Чертаново женщины ещё теги
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