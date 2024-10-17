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Игрок «Ростова» Глебов обвинил Пакистан в неуважении к России

17 Октября 2024 • 11:40 Комментировать

Хавбек сборной России и «Ростова» Данил Глебов отреагировал на поведение представителей Пакистана, отказавшихся от организации товарищеской встречи.

«Играть с Пакистаном, с учётом их отношения, несолидно. Это неуважение к такой стране, как Россия. Так нельзя», - передает слова полузащитника «РИА Новости Спорт».

Напомним, что национальная команда провела тренировочный сбор без товарищеских матчей. Последнюю контрольную встречу подопечные Валерия Карпина сыграли против национальной команды Вьетнама. Спарринг прошел на стадионе в Ханое и завершился крупной победой россиян со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Данил Глебов
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