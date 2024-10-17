Терентьев: «Надеюсь, «Ростов» будет бороться за первые места»

Бывший футболист «Ростова», а ныне игрок «Балтики» Денис Терентьев поделился мнением о выступлении команды Валерия Карпина в текущем сезоне.

«За «Ростовом» слежу. Там друзья и знакомый тренерский штаб. Надеюсь, они переломят ситуацию и будут бороться за первые места, как и прежде», - передает слова игрока «Чемпионат».

После 11 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 12 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны подопечные Карпина на выезде сыграют против «Пари НН». Встреча пройдет в субботу, 19 октября.