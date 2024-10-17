Названа дата матча «Зенита» и «Фенербахче» Моуринью

Петербургский «Зенит» договорился со стамбульским «Фенербахче» о проведении товарищеского поединка. Главным тренером турецкого гранда является португальский специалист Жозе Моуринью.

Журналистам «Спорт-Экспресса» стала известна точная дата проведения встречи. Спарринг «Зенита» и «Фенербахче» должен состояться в Стамбуле 15 ноября.

В чемпионате России команда Сергея Семака набрала 26 очков после 11 туров. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл. В ближайшем матче РПЛ «Зенит» на выезде сыграет против тольяттинского «Акрона».