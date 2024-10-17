Гладилин назвал футболиста «Спартака», созревшего для Европы

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о карьере вратаря «красно-белых» Александра Максименко. По мнению эксперта, голкипер созрел для переезда в Европу.

«Это реально. Максименко созрел. Он способен уехать в топ-5 чемпионатов Европы. У нас сильная школа вратарей. Максименко может играть в топ-5», - приводит слова эксперта Legalbet.

В текущем сезоне Максименко поучаствовал в 11 поединках «народной команды». 26-летний вратарь пропустил девять голов, а в шести встречах отстоял на ноль.

После 11 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 19 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице.