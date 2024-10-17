Гаджиев: «Вдохновляет пример Пальцева»

Хавбек «Динамо» (Махачкала) Абакар Гаджиев поделился мнением о защитнике Валентине Пальцеве, которого начали привлекать в национальную сборную России.
«Вдохновляет пример Пальцева. Человек работал на заводе разнорабочим, а теперь играет в РПЛ и вызывается в сборную. С него нужно брать пример», - приводятся слова Гаджиева на страницах «Чемпионата».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Пальцев провел десять поединков за махачкалинскую команду. Валентин получил три желтые карточки, не отметившись результативными действиями. После 11 туров «Динамо» занимает 11-е место в таблице.
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