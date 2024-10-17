Футболистка «Чертаново» продолжит карьеру в «Барселоне»

Хавбек «Чертаново» Яна Свистунова продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», 18-летняя россиянка будет выступать за каталонскую «Барселону». Через неделю Свистунова вылетит в Испанию, где у нее запланирован медицинский осмотр. После этого российская футболистка приступит к тренировкам с женской командой «Барселоны».

В нынешнем сезоне Свистунова приняла участие в 15 поединках за московскую команду, в которых записала на свой счет четыре забитых мяча.