Медведев: «Есть несколько команд, с которыми «Зенит» может сыграть в марте»

У петербургского «Зенита» есть варианты для организации товарищеских матчей в марте следующего года. Об этом рассказал председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Что касается мартовской паузы, есть несколько кандидатов в соперники, но я пока не буду их называть. Они из разных стран», - поделился мнением руководитель в интервью журналисту Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может провести товарищескую встречу с «Фенербахче» в Стамбуле.

После 11 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 26 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.