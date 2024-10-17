Гаджиев: «Пока неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел»

Футболист махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев поделился мнением о системе Fan ID в российском чемпионате.
«Без Fan ID было проще: билеты на руках, принёс домой, их забрали. Пока неудобства из-за Fan ID, плюсов не увидел. Меньше болельщиков ходят на матчи, атмосфера совсем другая», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».
После 11 туров Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» набрало 11 баллов и находится на 11-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата страны команда встретится с московским ЦСКА на своем поле.
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