Абакар Гаджиев высказался о Криштиану Роналду

Хавбек махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев рассказал, что брал пример с португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Всегда болел за Криштиану Роналду, старался брать с него пример в футбольном плане. Всё время слежу за ним, больше ни за кем», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».
Напомним, что Роналду с января 2023 года защищает цвета саудовского «Аль-Насра». Трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2025-го.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел шесть матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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