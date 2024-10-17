Мостовой назвал игрока, от которого зависит «Краснодар»

Бывший футболист испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о центральном форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.
«У «Краснодара» есть «Кордобазависимость». Джон - лучший форвард РПЛ. Без Кордобы были бы вне первой пятерки. Этот футболист делает разницу на поле», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги колумбийский нападающий провел семь матчей, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
После 11 туров чемпионата страны «Краснодар» набрал 27 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.
Бан пользователя