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Вьештица оценил шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова

17 Октября 2024 • 08:28 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Милан Вьештица оценил шансы нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы стать лучшим голеадором в истории российского футбола.

«Дзюба - хороший футболист. Желаю всем такой карьеры. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», - передает Metaratings.ru слова Милана.

Напомним, что в активе Дзюбы 230 забитых мячей. 36-летний нападающий отстает от рекордсмена Александра Кержакова на три гола.

Артём присоединился к «Акрону» в сентябре текущего года. Нападающий подписал трудовое соглашение до конца июня 2025-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вьештица Артём Дзюба Акрон ещё теги
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