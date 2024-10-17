Вьештица оценил шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова

Бывший футболист петербургского «Зенита» Милан Вьештица оценил шансы нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы стать лучшим голеадором в истории российского футбола.

«Дзюба - хороший футболист. Желаю всем такой карьеры. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», - передает Metaratings.ru слова Милана.

Напомним, что в активе Дзюбы 230 забитых мячей. 36-летний нападающий отстает от рекордсмена Александра Кержакова на три гола.

Артём присоединился к «Акрону» в сентябре текущего года. Нападающий подписал трудовое соглашение до конца июня 2025-го.