Медведев рассказал, когда «Зенит» сыграет с командой Моуринью

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», поделился мыслями о товарищеских поединках «сине-бело-голубых» во время паузы на матчи национальных сборных.

«Переговоры с «Фенербахче» о товарищеском матче находятся на продвинутой стадии. Игра пройдет в Стамбуле в ноябрьскую паузу на матчи сборных», - передает слова руководителя Metaratings.ru.

В чемпионате России команды провели 11 туров. Петербургский коллектив набрал 26 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.