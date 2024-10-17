Газзаев: «Чемпионат России омолодился, это правильный вектор развития»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о среднем возрасте футболистов в Российской премьер-лиге.

«Чемпионат омолодился. Это правильный вектор развития. Надо привлекать максимальное количество молодых игроков, а не приглашать в наш чемпионат 35-летних», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам 11 туров Российской премьер-лиги первое место занимает «Краснодар». На счету подопечных Мурада Мусаева 27 набранных баллов. На второй позиции располагается московский «Локомотив» (27), а топ-3 замыкает действующий чемпион РПЛ - петербургский «Зенит» - с 26 очками.