Игрок «Динамо» Гаджиев объяснил неприличный жест в адрес фанатов «Факела»

Хавбек Абакар Гаджиев, который играет за махачкалинское «Динамо», дал комментарий по инциденту во время поединка с воронежским «Факелом» в 11-м туре Премьер-лиги.

В разговоре с журналистом «Чемпионата» полузащитник объяснил неприличный жест в сторону трибун. По словам Гаджиева, со стороны болельщиков прозвучали оскорбительные высказывания в его адрес. Футболист заявил, что не сдержался и ответил на провокации средним пальцем.

Напомним, что встреча «Факела» и «Динамо» завершилась вничью со счетом 1:1. После 11 туров воронежский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, а махачкалинская команда находится на 11-й позиции.