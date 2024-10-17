Ловчев: «Краснодар» не берёт чёрт знает кого, как «Спартак»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о «Краснодаре», лидирующем в турнирной таблице чемпионата России.
«Квалифицированных иностранцев в составе много, они не берут чёрт знает кого, как «Спартак». Но сказать, что они готовы завоевать чемпионство, нельзя», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
По итогам 11 туров Российской премьер-лиги краснодарская команда набрала 27 баллов и занимает первую строчку. В следующем матче чемпионата страны подопечные Мурада Мусаева на выезде померяются силами с московским «Спартаком». Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 19 октября.
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