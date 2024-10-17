Чистяков рассказал, что думает об игре Глушенкова за «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об игре атакующего полузащитника команды Максима Глушенкова, перешедшего из столичного «Локомотива» летом.
«Прогресс не удивил. Количество голов - да. Он реально задрал большую планку ожиданий. Для меня он в порядке. Один из лучших россиян в РПЛ», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Глушенков сыграл семь поединков, отметившись семью забитыми мячами. В настоящий момент полузащитник восстанавливается после повреждения.
По итогам 11 туров чемпионата страны «сине-бело-голубые» с 26 баллами занимают третье место в турнирной таблице.
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